Ristorazione | Biasoni Aigrim | Boccata d' ossigeno per il settore

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Milano, 14 nov. (Adnkronos) - “In questo ultimo anno, le aziende dellahanno visto una ripartenza dei volumi, una vera e propriad'dopo gli anni difficili del periodo pandemico che hanno messo a dura prova l'interoin Italia. Abbiamo visto ripartire i flussi turistici, tanti turisti sono arrivati in Italia, usando i nostri treni, viaggiando sui nostri aerei, lungo le nostre autostrade e frequentando le nostre città d'arte e le aree dei centri commerciali. Ma in questo clima di fiducia e crescita, serve mettere al centro le persone”. Sono le parole di Cristian, presidente di, nel suo primo intervento all'day 2023, martedì 14 novembre in Confcommercio a Milano. L'appuntamento, giunto alla seconda edizione, è ...