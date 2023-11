Rishi Sunak costretto a richiamare David Cameron

(Di martedì 14 novembre 2023) La novità più sorprendente del rimpasto di governo nel Regno Unito deciso dal primo ministroè stato l’incarico di ministro degli Esteri affidato all’ex primo ministroieri ha rimosso Suella Braverman, falco della destra Tory oltranzista, dal ruolo di ministra dell’Interno, sostituendola con l’attuale ministro degli Esteri James Cleverly. Al suo posto arriva, appunto,, sette anni dopo aver lasciato Downing Street in seguito al referendum sulla Brexit del 2016. Da allora, pur rimanendo iscritto ai Conservatori,si era allontanato dai ruoli attivi di partito, facendo di fatto il lobbista per diverse aziende private. E in varie occasioni, questa sua attività era stata soggetta a critiche. negli ultimi ...

A volte ritornano. Dopo giorni di polemiche sul possibile rimpiazzo del ministro degli Interni Suella Braverman, ieri il Premier britannicoha provveduto ad un clamoroso rimpasto di governo riportando sulla scena l'ex Premier David Cameron che non sedeva da tempo tra i banchi del Parlamento. Lord Cameron diventa quindi il ...

Rishi Sunak, terzo volto nuovo Tory, ha formalizzato un terremoto politico: David Cameron, ex premier a riposo da 7 anni, è stato richiamato al governo come ministro degli Esteri. Una scelta azzardata ...Il Regno Unito e i suoi cittadini non pensano a un ritorno nell'Ue, ma non sanno nemmeno cosa vogliono dal loro futuro. Storia del sogno tradito dei votanti della Brexit.