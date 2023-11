Revelli | “Dai media spettacolo penoso Grillo resta il loro nemico”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 novembre 2023) Marco, come giudica la reazione della stampa all’ospitata di Beppealla trasmissione di Fabio Fazio? “Penosa. Sono stato colpito dalla distonia dall’oggetto di cui si ragionava (la trasmissione) e il modo in cui è stata commentata in particolare dai nostri giornalisti che dovrebbero essere gli esperti di comunicazione. Invece mi pare che non abbiano capito proprio nulla”. Perché? “Hanno applicato una logica amico-classicamente politica quando l’oggetto che si commentava era ben lontano dalla politica. Lì al centro c’era questa straordinaria capacità di costruire paradossi e nel frattempo di parlare di cose serie. È da sempre il suo stile. Invece l’hanno interpretato come se fosse un comizio politico-istituzionale. Lasciamo perdere Libero, Il Giornale o La Verità, quelli li diamo per scontati poiché affrontano ...