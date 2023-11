Renzi | 'Io presidente della Fiorentina? Impossibile Vi spiego le voci sul fondo PIF'

Leggi Anche Ribaltone Syriza, ecco come il 'greco' Stefanos Kasselakis ha sfilato il partito ... non appena i due annunceranno la loro posizione indipendente aldel Parlamento. Rimane ...

Renzi: "Fondo PIF Polemica inutile contro di me. Io presidente ... Fiorentina.it

Mai far adontare Matteo Renzi LA NAZIONE

Mai, assolutamente mai, far adontare Matteo Renzi. L’ex presidente del Consiglio in una settimana ha infilzato due ex compagni di viaggio. Uno è Carlo Calenda, al quale ha in sostanza sfilato il grupp ...Roma, 13 nov. - (Adnkronos) - "Siamo ad un passo dalla Champions e lì davanti qualche problema ce l'hanno altre squadre. La Fiorentina ce la fa se impara a vincere soffrendo come ha fatto ieri. La squ ...