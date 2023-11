Relevo | Tudor ha lasciato Roma già ieri sera

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 novembre 2023) Quando tutto sembra deciso nulla è mai deciso con il presidente De Laurentiis. Se nel ultime ore sembrava oramai certo che sarebbe statoil successore di Rudi Garcia, questa mattina le carte si sono nuovamente mischiate. Matteo Moretto, giornalista died esperto di calciomercato, su Twitter conferma quanto anticipato da Sky sul possibile passaggio in cima alla lista dei papabili di Walter Mazzarri IgorNON ha ancora detto sì. Non esiste ancora alcun accordo sugli anni contrattuali. Il ritorno di Walter Mazzarri al Napoli è una possibilità perché accetterebbe di firmare fino a giugno. SupoiIgorha ribadito a De Laurentiis che non accetterà il contratto fino al termine della stagione. E da allora la situazione non è cambiata....