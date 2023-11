Reijnders | dopo Lecce c’è ottimismo | può dare la svolta

Leggi su dailymilan

(Di martedì 14 novembre 2023) Intendiamoci, parlare diil triste pareggio contro ilè un compito assai arduo. Ma è innegabile come, nel pareggio del Via del Mare, ci sia almeno una buona notizia per il Milan: il primo gol, e non solo, in rossonero di Tijjani. Va sottolineata infatti la grande prova del classe 1998, non limitandoci alla prima gioia trovata con la maglia del Diavolo. Prestazione di livello assoluto per l’olandese, forse la più brillante da quando è sbarcato in Italia. Anche noi, nelle nostre pagelle, lo abbiamo esaltato con un 6,5, ovviamente ricordando anche la prova opaca nel secondo tempo, simile del resto a quella di tutta la squadra. Ma qualcosa di buono si è visto eccome. Impossibile non partire dal gol. Perla di rara bellezza: sgroppata di 50 metri palla al piede e pallone alle spalle di Falcone. ...