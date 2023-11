Regolamento Atp Finals Torino 2023 | come funzionano i gironi e cosa succede in caso di parità

(Di martedì 14 novembre 2023) Iled il format delle Nitto Atp, in programma al Pala Alpitour dii dueindi. Nel capoluogo piemontese va in scena il Master di fine anno, che mette di fronte i migliori 8 giocatori del mondo. Quest’anno è presente anche Jannik Sinner, protagonista di una stagione da incorniciare chiusa al quarto posto del ranking. L’azzurro, pur avendo meno esperienza nell’appuntamento di fine stagione rispetto alla maggior parte dei suoi avversari, potrà assolutamente giocarsi le sue carte e non limitarsi esclusivamente a passare il girone. Facile a dirsi, poi però bisognerà sconfiggere sul campo Stefanos Tsitsipas e Holger Rune, ...

... l'azzurro Jannik Sinner è atteso martedì 14 novembre dal secondo incontro delle NittoFinals in corso a Torino. L'altoatesino, da, dovrà affrontare il vincente dell'altra partita di ...

ATP Finals 2023 - Calendario, gironi, gli otto partecipanti ... Eurosport IT

Tennis Atp Finals Torino: regolamento, chi partecipa, montepremi e albo d'oro del Master di fine anno Virgilio Sport

In caso di arrivo a pari punti, come da regolamento si vanno a guardare il numero di incontri individuali vinti. Al momento TC Beinasco è il leggero vantaggio su AT Verona per 10 incontri vinti a 9.56 vittorie, 6 finali disputate e 2 titoli vinti, tra cui il primo Masters 1000 in carriera. Si può riassumere così il 2023 di Andrey Rublev che a livello Slam ha raggiunto tre quarti di finale su ...