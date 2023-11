Reazione a Catena 14 novembre 2023 | gli Ultravioletta

(Di martedì 14 novembre 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 14. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi ancora una volta campioni gli, tre amici che, dalla Puglia e da Avellino, si sono trasferiti a Torino per lavoro. Gli– Federico, Nunzia e Donatella, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1.922 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 14.123 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 ...

La scelta dell'azienda sarebbe dettata dal grande seguito del conduttore, che attualmente - alla conduzione di '' - crea un traino molto forte per il Tg1, con picchi di share al 26%. ...

“Pino Insegno condurrà Reazione a Catena da giugno a dicembre 2024 e un programma su RadioRai” Il Fatto Quotidiano

Rai, Pino Insegno passa a condurre Reazione a catena: l'Eredità andrà a Liorni Corriere Roma

Gioca insieme a noi e prova ad indovinare le parole giuste per risolvere l'ultima catena. Ore di angoscia per Giulia e Filippo, studenti modello scomparsi sabato nel Veneziano - Ore 14 - 14/11/2023 ...Il caos per la conduzione de L’Eredità fa tornare Carlo Conti nella rosa dei nomi dei papabili conduttori del quiz ...