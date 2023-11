Re Carlo compie 75 anni e organizza una festa davvero originale

Leggi su amica

(Di martedì 14 novembre 2023) Tanti auguri re! Il sovrano britcooggi, 14 novembre, 75. Un compleannospeciale, che il monarca ha iniziato a festeggiare un giorno prima. Re75Consapevole che il B-Day (Birthday-Day) avrebbe avuto l’agenda pienissima, il sovrano inglese ha cominciato a celebrare i suoi 7524 ore in anticipo. La cifra tonda, in fondo, giustifica tutto. E anche se solitamente il monarca mantiene una certa riservatezza per i compledella famiglia, quest’anno ha fatto un’eccezione. Così lunedì pomeriggio resi è fatto trovare ad Highrove, la sua tenuta nella ...