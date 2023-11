Raw 13 11 2023 WarGames Construction

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 14 novembre 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Capitol One Arena di Washington. Lo show inizia con Cody Rhodes che da il benvenuto ai fan presenti, poi dice che ha bei ricordi nell’arena e vuole alimentarli ancora vincendo i titoli di coppia con Jey Uso. Quindi introduce i membri del suo team per Survisor Series War Games cioè Jey Uso, Sami Zayn e Seth Rollins. Poi riprende la parola, dice che il motivo per cui sono lì sono i The Judgment Day. Proprio quest’ultimi arrivano per interrompere il loro discorso. Ne hanno un po’ per tutti i presenti sul ring, cercano di colpire a parole i loro punti deboli. Cody prova a mettere zizzania all’interno della stable cercando di capire chi sia il leader, e notando come Rhea Ripley sia assente. Poi Seth taglia corto e dice che è arrivata l’ora di lottare e non parlare, sfida insieme a Sami Zayn il duo formato da ...