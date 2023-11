Rapporto Auditel-Censis | nel 2023 Smart tv sorpassano tv tradizionali

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 novembre 2023) Roma, 14 nov. (askanews) – Ilsarà ricordato come l’anno in cui, dopo una progressione continua e ininterrotta durata circa 15 anni, letv – che si connettono anche via internet – hanno raggiunto e superato le tv, per cui oggi nelle case degli italiani ci sono complessivamente 21 milioni ditv e 20 milioni e mezzo di tv: lo rivela il Sesto, intitolato ‘La nuova Italia televisiva’. Secondo la ricerca, negli ultimi sette anni le tvsi sono ridotte di 12 milioni e 100.000 esemplari, mentre letv sono triplicate, passando da poco più di 7 milioni a 21 milioni (+ 13 milioni e 600.000 in valore assoluto). Sono ora 122 milioni i device ...