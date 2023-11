Rapporto Auditel-Censis | le Smart TV superano le TV tradizionali

Leggi su davidemaggio

Il 2023 sarà ricordato come l'anno in cui, dopo una progressione continua e ininterrotta durata circa quindici anni, i nuovi televisori hanno raggiunto e superato gli apparecchi: 21 milioni diTV vs 20 milioni e mezzo di TV. Negli ultimi sette anni le TVsi sono ridotte di 12 milioni e 100.000 esemplari, mentre leTV sono triplicate, passando da poco più di 7 milioni a 21 milioni (+13 milioni e 600.000 in valore assoluto). Sono ora 122 milioni i device presenti nelle case degli italiani: sono cresciuti del 2,2% nell'ultimo anno e del 9,6% dal 2017 a oggi, per un media di circa cinque schermi per famiglia e oltre due schermi per ...