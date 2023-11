Ranya Moufidi | curiosità e vita privata della cantante in gara al Junior Eurovision

(Di martedì 14 novembre 2023)insieme a Melissa Agliottone rappresenteranno l’Italia al prossimoContest, che si terrà a Nizza il 26 novembre con il brano “Un mondo giusto”. Le due cantanti saranno ospiti oggi a La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconteranno alla conduttrice Caterina Balivo a pochi giorni del debutto sul palcokermesse internazionale.ha 12 anni ed è nata a Ciserano nella provincia di Bergamo da genitori di origine marocchina. Nonostante la giovanissima età parla cinque lingue italiano, spagnolo, francese, arabo e inglese. La passione per la musica arriva tramite il padre e la porta a partecipare alla scorsa edizione di The Voice Kids, dove si presenta esibendosi con Easy On Me di ...

Insieme a lei sul palco ci sarà un altro volto noto di The voice kids Italia,, che duetterà con lei sulle note di "Un mondo giusto". Melissa &sono state scelte da Rai Kids per ...

"Un mondo giusto non è quello che stiamo vivendo: non è la guerra e non la cattiveria. La nostra canzone dice che dobbiamo puntare a un mondo migliore. E la musica può aiutarci a rendere questo mondo ...