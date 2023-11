Raid in un bar tabacchi | rubati soldi e sigarette | è caccia ai ladri in fuga

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto questa notte a Foglianise in un bar. Ignoti sono riusciti a penetrare nell’esercizio commerciale in via Utile e hanno portato via il distributore del dispositivo cambio monete e numerose stecche di. I malviventi erano almeno quattro e hanno agito con il volto coperto, allontanandosi, dopo il furto, a bordo di una Fiat Grande Punto. Immediate le ricerche dell’autovettura da parte dei Carabinieri che stanno dando laai. I militari stanno vagliando le immagini della video sorveglianza per risalire ai colpevoli. Il danno è tutt’ora da quantificare L'articolo proviene da Anteprima24.it.