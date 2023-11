Rai | TeleMeloni si fa il suo sindacato

Leggi su tvzoom

(Di martedì 14 novembre 2023) Rai ilsovranista La Stampa, di Paolo Festuccia, pag. 11 Il battesimo è fissato per il 30 novembre. Resta da capire chi officerà la funzione: certamente qualche deluso dalle promesse, i nemici storici dell’UsigRai – ilgiornalisti Rai – e una sfilza di giornalisti ormai folgorati sulla strada di Viale Mazzini dalla destra al potere. Sono loro che alacremente promuovono il nuovo corso per dar vita a un soggetto che per ora è un’associazione ben connotata, ma nelle intenzioni degli ideologi che l’hanno teorizzata dovrebbe crescere fino a divenire una costola distaccata – o meglio, un vero e proprio pungolo – contro l’UsigRai per imprimere una svolta nelle relazioni sindacali tra Rai e operatori dell’informazione. Ma non solo: a benedire e a guardare di buon occhio il “tricolore” o sovranista che dir si ...