Rai | ipotesi Federico Ruffo un tempo gradito ai 5 Stelle ora alla Lega al posto di Nunzia De Girolamo Fabio Fazio batte tutte le previsioni anche le sue

(Di martedì 14 novembre 2023) Record di ascolti per. Il bello è che pensa di cominciare la nuova stagione con il nove nemmeno lui ci credeva ad Ascoli così alti. Al massimo confisca ai fedelissimi, sperava in un 4 o un 5% di share. Insomma, gli sbirri ascolti di quest'anno stanno andando bene oltre le oltre le previs

Il grande giorno è arrivato: in diretta tv su2 (oltre a Sky) questa sera alle ore 21 agli Atp Finals di Torino si troveranno di fronte il ... Infine, un'ultimaper la qualificazione ...

Retroscena sul contratto tra Pino Insegno-Rai per L'Eredità: l'ipotesi Affari tuoi, la rivelazione del manager Virgilio Notizie

Insinna all'Eredità (al posto di Insegno), Baricco nello spazio di Augias, Giletti su Rai 1: le ipotesi per i palinsesti Rai Corriere Roma

La sfida tra Sinner e Djokovic sarà decisiva per il passaggio del turno ma è importante anche cosa accadrà tra Rune e Tsitsipas: ecco tutte le combinazioni per l'italiano in semifinale ...Che ne sarà di Pino Insegno Da una settimana tiene banco il caso del conduttore. A casa degli ascolti non convincenti de ...