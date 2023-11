Rai a mani legate Pino Insegno condurrà Reazione a Catena | ma è tutto merito del contratto

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 14 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nessuno mette Rai in un angolo. O meglio: nessuno metteva Rai in un angolo. Almeno fino ad oggi. La televisione di Stato sta attraversando un periodo di profonda crisi, caratterizzato da flop clamorosi, programmi cancellati e conduttori in fuga; un circolo vizioso fatto di insidiose sabbie mobili da cui TeleMeloni fatica a rimanere a galla. E proprio in virtù dell’odierna instabilità, la Rai sembra diventata la vittima perfetta per i giochi di potere dei pochi conduttori rimasti. È il caso diche, dopo aver firmato l’ennesimo flop dell’emittente con il suo ...