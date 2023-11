“Ragazzino con problemi psichici perseguitato e violentato” | tre giovani arrestati “Alcuni episodi ripresi con la smartphone”

Marcello è uncalabrese che sogna di diventare un calciatore e vivela madre, Tereza in Calabria, in un quartiere popolare di Catanzaro. La storia è ambientata negli anni '90, nel ...

“Ragazzino con problemi psichici perseguitato e violentato”, tre giovani arrestati Il Fatto Quotidiano

Ragazzo di 13 anni morto suicida a Palermo: indagini su presunto ... Fanpage.it

Sono riprese stamani le ricerche, da parte dei carabinieri, anche in Friuli Venezia Giulia, di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni di cui si sono perse le tracce sabato sera, dopo essere ...L’ex attaccante azzurro: 'Io non dovevo batterli, Vicini me lo chiese perché alcuni compagni non se la sentivano. Credevo che la palla fosse entrata ...