(Di martedì 14 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - L'unica certezza è ...

" Non posso dirvi quantisono ancora vivi , compresi i 9 cittadini americani", ha dichiarato, ieri, in conferenza stampa il Consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan .

Questione ostaggi: per il Washington Post Israele e Hamas sarebbero vicini a un accordo TGLA7

Hamas conferma i negoziati, 12 ostaggi per 3 giorni di tregua ... Agenzia ANSA

Una settantina di persone in cambio del rilascio di donne e giovani palestinesi detenuti nelle carceri israeliane ...E secondo il capo della diplomazia israeliana, l’unico freno che evita che questa pressione diventi eccessiva è quello degli ostaggi: uno dei più grandi nodi dell’operazione militare lanciata dopo la ...