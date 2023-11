Questa cazz*** deve finire! | Reazione a Catena | esplode il caos a tempo record

(Di martedì 14 novembre 2023) Nella serata di martedì 14 novembre, la polemica sudivampa a, ben prima della "finale" sempre al centro di critiche e sospetti. Già, perché su X diversi utenti si sono sti già durante i primi giochi del quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1, una trasmissione seguitissima e che domina in termini di share nella sua fascia di programmazione. Insomma, oneri ed onori. I campioni in carica sono gli Ultravioletta da Torino, terzetto che si sta dimostrando tostissimo e difficile da battere. E ora, secondo i fan su X, inizierebbero anche a godere di una sorta di trattamento di favore. Tutte illazioni, ovviamente. Ma quando il pubblico è ampio, ecco che anche le accuse e le polemiche si moltiplicano. Eccoci dunque al caso che poco dopo le 19 ha ...

E grazie al*, dirà qualcuno, a ragione. Ma il mio ragionamento non si ferma qui,è la premessa. Anzi, essendo un mio ragionamento grazie Dio che non sono partito da una gita fatta in ...

Verstappen e i guai in casa Red Bull: "Cazzate!" FormulaPassion.it

Unisci due campioni di incassi come Irama e Rkomi e il risultato ... MOW

L'album congiunto avrebbe dovuto mandare tutti a casa, lanciando poi un tour dai numeri importanti, magari un San Siro, che oggi come oggi non si nega a nessuno. E invece non è riuscito a arrivare nea ...Nel corso di Open Var, la trasmissione in cui vengono svelati, una settimana dopo, gli audio fra arbitro e var dei casi da moviola più importanti, il designatore Gianluca Rocchi ha anticipato i temi d ...