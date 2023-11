Quer pasticciaccio brutto de Via der Mare

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 novembre 2023) A sentire la ridda di voci ora isteriche e parossistiche, ora accorate e lamentose, ora millenaristiche o dinamitarde – il più di frequente, in ogni caso, tarde e zòppiche di lessico, per non dir di sintassi – che da sabato scorso, ultima partita di campionato, si affollano intorno ale assai pasticciato pareggio del Milan in quel di via dela Lecce, viene da pensare alle parole di un funzionario di polizia investigativa, uno che parlava lento e sonnolento come uno Zeman molisano, la capigliatura "lucida come la pece e riccioluta come un agnello di Astrakan", un mozzicone di sigaretta che pareva spento e pencolava a un angolo delle labbra carnose. "Sosteneva, fra l'altro, che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa al singolare: ma sono come un vortice, un punto di ...