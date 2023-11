Putin grazia l' assassino di Anna Politkovskaja | ha combattuto in Ucraina

... le inchieste anti - corruzione, l'impegno per i diritti umani e le critiche a Vladimir, venne uccisa a Mosca il 7 ottobre del 2006 . L'assassinio, considerato da molti a sfondo politico , ...

Putin grazia il killer della Politkovskaya: libero dopo aver combattuto ... ilGiornale.it

Putin concede la grazia al killer della giornalista Anna Politkovskaja: un premio per aver combattuto in Ucrai ilmessaggero.it

Un cittadino russo condannato per aver preso parte all'uccisione della giornalista Anna Politkovskaya è stato graziato e rimesso in libertà dopo essersi arruolato e avere combattuto in Ucraina. Lo ha ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...