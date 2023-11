Leggi Anche Ecco la storia di Tupac Shakur, il rapper che attirò tutti gli sguardi su di sé Con lavori come questi ihanno ridisegnato i confini della musica, stravolgendo il funk, giostrando su sperimentazione, rime politicamente incendiarie e un impatto degno dei migliori gruppi rock, diventando così ...

Public Enemy, la storia che del gruppo che ha fatto del rap un'arma artistica TGCOM

Rimini, grandi classici al cinema Settebello: proiezione di "The ... ChiamamiCittà

(MENAFN- UkrinForm) The head of the President's Office Andriy Yermak called on the leaders of the leading American Jewish organizations to continue to support and provide assistance to Ukraine in ...OITA--Set against a backdrop of military fighter jets and passenger airliners sharing the runways, the Self-Defense Forces used a commercial airport for the first time in a training exercise ...