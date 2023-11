Pronto soccorso a 5 codici | Moscati primo in Regione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Ospedaliera di Avellino San Giuseppeè la prima in Campania ad aver approvato un manuale di triage intraospedaliero dia cinque. Lo rendono noto Romina Iannuzzi, segretario territoriale del NurSind Avellino, e Michele Rosapane, responsabile aziendale. Il gruppo di lavoro interdisciplinare composto da infermieri e dal primario del PS ha redatto un manuale di triage che recepisce quanto contenuto dalle linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero approvato in conferenza stato regioni il 01 agosto 2019. “La nostra organizzazione sindacale da anni sottolinea come laCampania sia attualmente inadempiente nel non aver tuttora recepito le linee di indirizzo nazionali sui...