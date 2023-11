Profeti | su Sky e streaming NOW affresco emotivo sui confini della guerra e della convivenza

(Di martedì 14 novembre 2023) Il regista di Sulla mia pelle Alessio Cremonini, dirige, in prima tv su Sky martedì 14 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Due, insu NOW e disponibile on demand, un toccante racconto che mette a confronto due mondi femminili antitetici. Nel cast Jasmine Trinca, Isabella Nefar e Ziad Bakri.il film è una produzione Cinemaundici e Lucky Red con Rai Cinema, in collaborazione con Sky Cinema.SINOSSI - Sara è una giornalista italiana che è andata in Siria per raccontare ladello Stato Islamico, Nur una foreign fighter radicalizzata a...

