Prima Pagina IN Edicola | Inter e Juventus mese scudetto Rischio

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 novembre 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORTe Juve, che volata: unda. Il 26 lo scontro diretto a Torino. Allegri sfiderà in casa anche Napoli e Roma. Per Inzaghi quattro trasferte fino al 30 dicembre. TUTTOSPORT Locatelli fa crack, incubo nazionali. È soprattutto suche incombe ilinfortunati.-News - Ultime notizie e ...