Presidente Upb | “PNRR fondamentale per rilancio economia”

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 novembre 2023) La completa realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () rappresenta un elemento chiave per stimolare l’, con un impatto stimato tra il 2,3% e il 2,6% sul PIL. Questa affermazione è stata fatta daldell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Lilia Cavallari, durante l’audizione sulla manovra presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato. L’Ufficio sottolinea l’importanza di rafforzare l’orientamento di medio termine della programmazione di bilancio, compreso un impegno rinnovato per l’attuazione del. Questo implica soprattutto il mantenimento di saldi che assicurino una costante riduzione del debito in proporzione al PIL, in un contesto di crescita sostenuta da riforme e investimenti. Un orientamento di medio termine, spiega Cavallari, offrirebbe certezza agli operatori ...