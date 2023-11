(Di martedì 14 novembre 2023) I giornali che amano poco la segretaria del Partito democratico hanno utilizzato le frasi sul conflitto in medio oriente concesse al

Sembra ormai quasi sicuro che ail posto che Vincenzo Santopadre ha lasciato libero possa ... inevitabilmente, ha avuto delle ripercussioni ancheranking. Ecco perché ci vorrà ben più di ...

Prendere sul serio papà Schlein quando ricorda chi sono i cattivi maestri su Israele Il Foglio

Il «senso religioso» di don Giussani: prendere sul serio la vita ... Diocesi di MIlano

Numerosi i comici siciliani emergenti, sono aperti i casting per salire sul palco insieme a Matrigna e Minafò. Ecco come ...Ha ragione Melvin Schlein a ricordarlo alla figlia, e dovrebbero ascoltarlo anche gli elettori del Pd: la soluzione dei due popoli e due stati non c'è perché sono state le autorità palestinesi a dire ...