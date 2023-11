Premierato | Rampelli | “La riforma può essere integrata e migliorata”

Leggi su notizie

(Di martedì 14 novembre 2023) Fabioin un’intervista a ‘Il Dubbio’: “Noi vogliamo dare ai cittadini il potere di decidere da chiamministrati”. Ilcontinua adsul tavolo della politica. In un’intervista a Il Dubbio Fabiodà il suo via libera a questa, ma non chiude assolutamente le porte a modifiche: “Il nostro obiettivo è sicuramente quello di allargare l’area di consenso, ricordando che la cosiddetta definizione di sindaco d’Italia non appartiene al nostro mondo“.intervistato da ‘II Dubbio’ sul– Notizie.com – © Ansa“Noi vogliamo dare ai cittadini il potere da chiamministrati – aggiunge il vicepresidente della Camera – e in questo senso l’elezione diretta è già una norma ...