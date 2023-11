Premierato La madre di tutte le riforme

(Di martedì 14 novembre 2023) Giorgia Meloni, in merito all’elezione diretta del Capo del Governo, definita dallo stesso premier come ladile...

, ok unanime del Cdm. Meloni: è ladi tutte le riforme Sul tavolo anche lo schema di decreto legge per lo sviluppo in Stati del continente africano e l'esame preliminare di un... Il ...

Meloni: ecco il premierato madre di tutte le riforme Corriere della Sera

Cdm approva il premierato. Meloni: 'La madre di tutte le riforme, ora ... Agenzia ANSA

Nessuna svolta nelle indagini sulla scomparsa di Giulia e Filippo. L'ultimo avvistamento in un parcheggio dove sono state trovate tracce ematiche ...Che sia davvero madre di tutte le riforme ... Tuttavia, sotto la superficie si annidano dubbi e contraddizioni. Anzitutto, il premierato non esiste in alcun Paese del mondo, eccetto Israele, dove ha ...