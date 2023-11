Preghiera della sera 14 Novembre 2023 | “Stringimi a Te Signore”

(Di martedì 14 novembre 2023) “a Te”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare ilper la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ma non è un unicum: dalla puntata sul potere curativoa quella sul politicamente corretto, sapientemente affidata al generale Vannacci che ha avuto un palco per illustrare a tutti ...

"La bellezza ferita": terza Giornata nazionale di preghiera per le ... Diocesi di Treviso

Diocesi: Vicenza, venerdì veglia di preghiera per le vittime e i ... Servizio Informazione Religiosa

“La preghiera è un elemento povero, ma qui ad Assisi siamo abituare a pesare la forza della povertà”. Da Assisi, dove partecipa all’Assemblea straordinaria della Cei, mons. Domenico Sorrentino, vescov ...“La speranza cristiana non è facile ottimismo e non è un placebo per i creduloni: è la certezza, radicata nell’amore e nella fede, che Dio non ci lascia mai soli”.