Povertà a Roma | dati allarmanti | il Rapporto della Caritas spaventa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 novembre 2023) Aesistono una città reale, fatta di indigenza, stenti e difficoltà, e una virtuale. Così laracconta uno spaccato importante dinella Capitale: il 42,2% deini oggi vive con un reddito inferiore ai 15mila euro. E’ quanto emerge dal2023 di, dal nome appunto “Le città parallele”. “La prima è quella che per certi aspetti, si pensi alla mancanza di case dignitose e alle migliaia di persone senza dimora e in precarie condizioni abitative, più si avvicina, purtroppo, a quella di 50 anni fa. La seconda è quella che in termine di benessere economico, in base agli indicatori dell’Istat, vede classificata, solo dopo Milano e Bologna”, si legge nel. La Capitale è dunque “la città ...