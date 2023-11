Porti | Carlone | Velocizzare processi per far stare navi il meno possibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Roma, 14 nov. (Adnkronos) - ''Noi seguiamo i traffici marittimi e siamo nella banchine deie stiamo lavorando per la sicurezza delle nostrein questo momento difficile per le guerre nel Mediterraneo. Dobbiamodi gestione delleper farlein porto il''. Lo sottolinea Nicola, Comandante Generale Corpo Capitanerie di Porto, in occasione dell'assemblea di Alis.