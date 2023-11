Playmobil Ferrari 308 GTS | la Rossa di Magnum p i

Un regalo di natale dalle Hawaii e dagli anni Ottanta. L'iconica308 GTS Quattrovalvole è la riproduzione di uno dei "marchi di fabbrica" della nota serie Magnum p.i. . Una vera chicca per i nostalgici e per gli appassionati di motori. Il modo in ...

Playmobil punta sui kidult con il nuovo set di Magnum P.I. - E ... E-Duesse