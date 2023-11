“Più di Garcia ha pesato l’avarizia di De Laurentiis” | il Napoli commentato dalla Süddeutsche

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 novembre 2023) Laè spietata col, innanzitutto con De, nel commento della giravolta tecnica: fuorie dentro Mazzarri. I miracoli non si ripetono più, nemmeno a, dove forse ciò sembra più possibile. Ladefinisce la storia tra Rudie il“un grosso malinteso”. Il quotidiano tedesco scrive di: Un buon allenatore. Ma non un allenatore eccezionale. Parla poi di De. Bisognava riportare i giocatori sulla terra dopo la lunga celebrazione e per motivarli nuovamente. Difficile anche perché il commercialista Desi rifiutò di onorare le legittime richieste dei campioni: molti dei migliori avrebbero voluto ricevere contratti più ...