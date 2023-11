Pioli | infortuni anche con Lazio | Inter e Fiorentina | ma mai così tanti

Leggi su dailymilan

(Di martedì 14 novembre 2023) Otto anni fa Stefanovisse in panchina una delle stagioni più amare della sua carriera di allenatore. Con lanelle prime 15 giornate inanellò ben 8 sconfitte, alcune davvero molto pesanti (un 4-0 contro il Chievo Verona, un 5-0 in trasferta al San Paolo di Napoli). Fu una stagione, quella, segnatada una serie incredibile di. Quello che capitò al portiere Federico Marchetti, ad esempio, fu davvero clamoroso: lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per essere andato ad abbracciare i compagni dopo il momentaneo 1-0 segnato dai biancocelesti contro la Sampdoria. Lachiuse la stagione ottava e senza, con Simone Inzaghi in panchina. Nel febbraio del 2017 Stefanoguidava l’(subentrato a Stefano ...