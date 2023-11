Pino Insegno | altro che cacciato | cosa ha incassato dalla Rai

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 14 novembre 2023)fuoriRai dopo il flop di ascolti fatto registrare da ‘Il Mercante in Fiera’? Non se ne parla proprio. Anzi, il comico romano amico della premier Giorgia Meloni, dovrebbe invece raddoppiare il suo impegno con la tv pubblica. Come anticipato da Dagospia, infatti, il conduttore e il suo agente avrebbero raggiunto un accordo con i vertici di viale Mazzini per condurre anche unprogramma oltre a ‘Reazione a catena’. Ecco quale.Leggi anche: Ufficiale,non condurrà “L’eredità”. E nemmeno Insinna: ecco il nome Due programmi perInvece di essereRai a causa dei bassi ascolti del programma che conduce su Rai2,...