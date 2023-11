Pil Italia 2023 può scendere Giorgetti | “Possibile correzione al ribasso”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – "Se la stima preliminare relativa al terzo trimestre dovesse essere confermata, l'obiettivo di crescita per l'anno in corso contenuto nel Documento programmatico di Bilancio (0,8%) potrebbe essere soggetto a una sia pure contenutaal". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo, durante l'audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, riguardo al Pil. ''Allo stato risulta trascurabile l'impatto sulla crescita del 2024". ''La complessiva resilienza dell'economia nel trimestre estivo ha evitato la seconda flessione consecutiva, scongiurando così una recessione tecnica'', sottolinea il ministro. ''Nell'insieme l'andamento delle attività non è difforme da quanto preventivato in sede di stesura della Nadef, che prefigurava una graduale ...