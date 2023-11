Pieve di Soligo | giovane operaia muore schiacciata da un macchinario

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 14 novembre 2023) Pubblicato il 14 Novembre, 2023 Ancora una, raccapricciante, tragedia sul lavoro. Ancora unavita strappata via ai suoi affetti mentre era impegnata a svolgere i compiti che le erano stati affidati. Un’di nazionalità albanese è morta nella ditta di produzione e commercializzazione di surgelati Bocon srl didi, in provincia di Treviso. Dalle prime verifiche sembra che la vittima, 26 anni, sia rimasta “incastrata, all’altezza del capo, in undella ditta”, si legge in una nota dei carabinieri. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto carabinieri, personale Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) e vigili del vuoco.