Pierpaolo Spollon | “Tutta la mia vita a teatro” in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti a FQLife

(Di martedì 14 novembre 2023)ospitano al talkl’attoremercoledì 15 novembre dalle ore 15, insu YouTube e Facebook di FQMagazine e sulla home page de Il Fatto quotidiano. Sarà l’occasione per parlare dello spettacolo teatrale “Quel che provo dir non so”, scritto dallo stessocon Matteo Monforte. Figlio di un papà commissario di Polizia e di una mamma segretaria dell’Esercito Italiano,cercherà di darsi una risposta a tutte queste domande, raccontando in scena, attraverso un monologo divertente e autoironico, quali sono stati i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, a partire dall’età dell’infanzia, fino ad arrivare ai giorni nostri....

Nel cast di Odio il Natale 2 subentrano anche i nuovi arrivati(Filippo), Chiara Bono (Monica), Matteo Martari (Alessandro), Jenny De Nucci (Stella) e Fortunato Cerlino (Elio). La ...

Pierpaolo Spollon: “Tutta la mia vita a teatro” in diretta con Claudia ... Il Fatto Quotidiano

Pierpaolo Spollon sbarca al Dal Verme di Milano: «Il mio one man ... Mi-Tomorrow

Netflix annuncia che la seconda stagione di Odio il Natale sarà disponibile dal 7 dicembre 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.Scoprite la nuova serie tv italiana di Netflix appena confermata per una seconda stagione dalla piattaforma di streaming on demand.