Pierfrancesco Favino e Paola Cortellesi | così si promuovono i film

(Di martedì 14 novembre 2023) Per fare promozione a Comandante e C'è ancora domani, i due attori hanno puntato sullo show. Un esempio per tutti

Ospite di Fiorello,ha recitato a un semaforo in lungotevere Diaz,a Roma.prima ha recitato con un teschio in mano, in riferimento a Shakespeare. Poi, scattato il rosso, si è spostato sulle ...

“Ma quali fascisti”. Il terzo tempo al cinema per il “Comandante” a discutere con Favino la Repubblica

Pierfrancesco Favino porta la cultura sulle strisce pedonali romani in un'esilarante gag di Viva Rai2!, complice il dispettoso Fiorello.Pierfrancesco Favino è stato l'ospite di oggi di Viva Rai 2!. L'attore e doppiatore è stato incaricato "portare la cultura in strada" ...