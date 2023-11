Pier Luigi Celli promuove Beppe Grillo in Tv

Leggi su tvzoom

(Di martedì 14 novembre 2023) “I programmi oggi sono costruiti ad arte,svetta perché resta imprevedibile” Il Fatto Quotidiano, di Gianluca Roselli, pag. 6 É stato un momento di grande televisione, come non si vedeva da tempo. Mi è piaciuto molto”., dirigente d’azienda e direttore generale della Rai dal 1998 al 2001, non ci gira troppo intorno: quella dida Fabio Fazio è stata alta televisione. Del resto i numeri parlano chiaro: Che tempo chefa, in onda sul Nove, ha polverizzato pure gli ottimi risultati precedenti arrivando a quasi 2 milioni e mezzo di telespettatori per il 12,1 per cento di share, battuto solo dalle fiction di Rail e Canale 5. Per lunghi minuti è sembrato di esser tornati indietro nel tempo: a Te la do io l’America o alle performance all’interno di Fantastico ...