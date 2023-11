Picchiano la bimba e la lasciano morire | in carcere i genitori

Leggi su agi

(Di martedì 14 novembre 2023) AGI - Il gip di Santa Maria Capua Vetere ha disposto ilper una giovane coppia di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, indagata per concorso in omicidio volontario pluriaggravato ai danni della loroneonata. Ikiller hanno 26 anni lui e 19 anni lei, mentre la bambina aveva appena 45 giorni. Il delitto, secondo indagini dei carabinieri, è avvenuto il 2 settembre scorso e sono stati gli esami autoptici e l'analisi dei cellulari della coppia, subito sottoposti a sequestro, a indirizzare gli inquirenti sulla pista dell'infanticidio. Il padre avrebbe colpito con violenza la neonata cagionandole un trauma cranio facciale, da cui sarebbe derivata una frattura ossea e un ematoma subdurale all'emisfero sinistro. Ma i due hanno omesso di portare lain ospedale per le necessarie cure mediche ...