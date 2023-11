Pescara Frena contro il Rimini | Finisce 1-1 all' Adriatico

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 14 novembre 2023)- Nel confronto disputato all', ilha ottenuto solo un pareggioil, con il punteggio di 1-1. L'inha visto entrambe le squadre segnare nel primo tempo, con Milani a segnare per ilal 3', e Morra per ilal 35' su calcio di punizione, aiutato da una deviazione difensiva. Le scelte sorprendenti di Zeman, con Pellacani in difesa al posto di Mesik e Mora in mediana al posto di Tunjov, non hanno pagato e la squadra non è riuscita a ottenere i tre punti necessari. Nel secondo tempo, nonostante ilchiuda le linee difensive, ilnon riesce a trovare la vittoria. Merola ha avuto due occasioni clamorose, colpendo il palo di testa e sfiorando una rovesciata ...