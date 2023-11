Pesca sporca | così la Cina ci porta in tavola il lavoro forzato della minoranza uigura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Questa storia è stata prodotta da The Outlaw Ocean Project, un’organizzazione giornalistica senza scopo di lucro con sede a Washington, D.C. Hanno contribuito alla stesura del testo Ian Urbina, Daniel Murphy, Joe Galvin, Maya Martin, Susan Ryan, Austin Brush e Jake Conley. *** In una mattina nuvolosa dello scorso aprile, più di ottanta uomini e donne, vestiti con giacche a vento rosse abbinate, stavano in una fila ordinata davanti alla stazione ferroviaria di Kashgar, una città dello Xinjiang, in. Erano uiguri, una delle principali minoranze etniche. Stavano in piedi con le valigie poggiate a terra e un’espressione cupa sul volto, mentre assistevano a una cerimonia di addio organizzata in loro onore dal governo locale. Un video dell’evento mostra una donna che indossa un abito tradizionale rosso e giallo e un berretto ...