Perla Vatiero al Grande Fratello | Mirko piange | la reazione dopo il confronto | interviene anche Greta Rossetti

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 14 novembre 2023)sarebbe dovuta entrare come nuova concorrente del, ma è stata momentaneamente bloccata dal Covid. L’ex diBrunetti è asintomatica e appena tornerà negativa sarà pronta a varcare la Porta Rossa, sebbene il suo ex ed il resto dei suoi inquilini siano del tutto all’oscuro di ciò. Ieri sera, tuttavia,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.