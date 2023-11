Perché Salvini può limitare il diritto di sciopero Che cosa rischia chi incrocia le braccia lo stesso

Leggi su open.online

(Di martedì 14 novembre 2023) Le sigle sindacali CGIL e UIL hanno proclamato per questo venerdì 17 novembre unogenerale a livello nazionale per protestare contro le politiche economiche e sociali del governo, in primis contratti scaduti e retribuzioni mai adeguate all’inflazione. Locoinvolgerà diversi settori, compresi quello dei trasporti e del pubblico impiego. Saranno fermi treni, mezzi pubblici come autobus, tram e metropolitane, taxi, ma anche scuole pubbliche, uffici postali e ospedali. Resta escluso, invece, il settore aereo. Il ministro dei Trasporti, Matteo, minaccia di adottare misure straordinarie, incluso il ricorso alla precettazione, che limiterebbe ildigarantito dall’articolo 40 della Costituzione italiana. La procedura di precettazione La precettazione è un ...