Perché rivedere adesso serie dark di David Fincher

Leggi su gqitalia

(Di martedì 14 novembre 2023) In questi giorniè in cima alla top 10 Netflix per il suo ultimo film, presentato a Venezia80, The Killer. Non solo, vede finalmente approdare anche in Italia uno sei suoi grandi successi da produttore, House of Cards (distribuito in esclusiva da Sky dal 2014 fino a pochi mesi fa).è un gigante dell'industria cinematografica, è il regista che ci ha regalato alcuni dei più grandi thriller psicologici di tutti i tempi, con storie violente, criminali e oscure che sono diventate dei classici del cinema. È grazie a lui che abbiamo film come Seven (la storia di serial killer che dal miglior colpo di scena), Fight Club, L'amore bugiardo - Gone girl, e persino film più d'autore come Mank, una sorta di lettera di amore per il cinema che racconta la vera storia di come è nato uno dei film più famosi, Quarto ...