Perché l’inquinamento può influenzare il clima

(Di martedì 14 novembre 2023) Limitare l’aumento della temperatura globale entro gli 1,5 gradi centigradi rispetto all’era preindustriale, come immaginato dall’accordo di Parigi, è un obiettivo sempre più fuori portata. Lo sostiene uno studio recente pubblicato su Nature. I ricercatori hanno ricalcolato il cosiddetto carbon budget, cioè la quantità di biossido di carbonio, alias anidride carbonica o CO2, che possiamo ancora permetterci di disperdere nell’atmosfera prima di superare l’ambizioso limite del grado e mezzo. È risultato che, all’attuale ritmo di emissioni di CO2, potremmo superare questa soglia in meno di sei anni. Sia chiaro da subito: questo non vuol dire che la battaglia sia persa, che non ci sia più niente da fare. Il secondo limite ideale da non superare fissato dall’Accordo di Parigi è quello dei due gradi, come ha ricordato lo scienziato deldell’Università di Leeds ...