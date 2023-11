Per Lapo Elkann il 2023 è l’anno del grande perdono Le banche gli condonano 16 | 7 milioni Cr7 altri 2 | 8 milioni

Leggi su open.online

(Di martedì 14 novembre 2023)è stato perdonato come raramente accade dai suoi principali creditori, e potrà ricordare a lungo ilcomedella misericordia. La sua principale creatura- Italia Independent- era a un passo dal fallimento, ma è riuscita a restare in piedi grazie a un accordo transattivo che ha cancellato in un colpo 23.980.000 euro di debiti. Al grosso hanno rinunciato le grandi, ma ha pesato pure Cristiano Ronaldo che non ha perdonato la Juventus, condonando invece all’amico2,8di euro. La generosità di CR7 Gli accordi transattivi hanno riguardato la capogruppo Italia Independent Group (IIG) cone fornitori che hanno rinunciato al 90% dei loro crediti e con la società operativa quotata in borsa ...